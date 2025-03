Luís Freire: "É uma enorme oportunidade de fazermos ainda mais história"

Luís Freire, treinador do Vitória de Guimarães, está confiante numa nova grande exibição contra o Bétis de Sevilha que permita o apuramento para os quartos de final da Liga Conferência.

O técnico dos minhotos destaca "uma enorme oportunidade" para o Vitória fazer "ainda mais história", depois de já ter concluído a fase de liga no segundo lugar da tabela.

Depois do empate a dois golos em Espanha, o Vitória-Bétis joga-se esta quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 20h00, jogo com relato em rr.pt.

Bétis estará mais preparado e a contar com as dificuldades? "O que o adversário pensou em Espanha, nós não controlamos, não sabemos e não nos vamos colocar nesse lugar. Trouxemos uma igualdade, não é uma vantagem. Está tudo empatado, esperamos ter o nosso jogo bem assente no campo, o adversário está preparado e sabemos o que temos de fazer. Sabemos os pontos fortes deles, são uma equipa com jogadores e treinador mundialmente conhecido. Assumiram até a candidatura a vencer a Conference."



Antevisão ao jogo: "Tenho muita confiança e convicção que vamos fazer outro grande jogo. Estamos com máxima ambição para o jogo de amanhã."

Qual o ambiente no balneário? "É bom, de quem está atrás de objetivos, a caçar o que quer. O espírito é esse, de convicção, união, energia e ambição. Sabemos do desafio, que é muito grande, mas é também uma enorme oportunidade de fazermos ainda mais história."

Para o treinador, que saiu do Rio Ave há pouco tempo, é um momento especial? "Não vou muito falar disso, hoje acho que não é o dia muito certo para falar do passado. Mais importante é o desafo futuro, estou feliz, motivadíssimo, tenho uma equipa com uma mentalidade muito forte para os objetivos do Vitória."

Se o Vitória ultrapassar o Bétis, pode lutar pelo troféu? "Não damos passos no futuro, não olhamos muito pa frente, um passo de cada vez. Amanha é o mais impotante, queria apelar aos adeptos, que são fundamentais. Não temos camisola 12 no plantel, está guardada para os adeptos, precisamos deles."