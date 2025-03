Confrontos entre adeptos em Guimarães marcam madrugada do Vitória-Bétis

A madrugada desta quinta-feira ficou marcada por desacatos entre adeptos de Vitória de Guimarães e Bétis, que se vão defrontar na segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência, e pelo lançamento de artefactos pirotécnicos.

Os confrontos foram denunciados em vídeos publicados nas redes socias por contas associadas a adeptos do clube espanhol. De acordo com o portal "Guimarães Digital", o episódio terá juntado "casuals" do FC Porto e membros da claque do Bétis, em confronto aos "ultras" do Vitória.

A polícia interveio para controlar os desacatos, mas não conseguiu impedir o lançamento de engenhos pirotécnicos.