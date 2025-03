João Tomás acredita que Vitória tem "boa perspetiva" de chegar aos quartos de final

A única equipa portuguesa ainda em prova nas competições europeias, o Vitória de Guimarães, procura, esta quinta-feira, igualar o seu melhor desempenho de sempre.

O Vitória recebe o Bétis na segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência. Depois do empate em Sevilha, há "boas perspetivas", no entender de João Tomás, que representou os dois clubes, de atingir pela segunda vez os "quartos" de uma competição europeia.

"Se o Bétis é uma equipa com um orçamento maior e jogadores que podem fazer a diferença, por outro o Vitória tem também jogadores de altíssimo nível e com um coletivo muito forte. Acabou por fazer um jogo muito interessante do ponto de vista coletivo, que levou a que trouxesse a eliminatória para Guimarães. E eu acredito que há uma boa perspetiva de ultrapassar este Bétis, que acho que ainda é ligeiramente favorito", reconhece, em entrevista a Bola Branca.

O antigo avançado é o único jogador a ter representado as duas cores, tendo sido emprestado pelos andaluzes aos vimaranenses em 2003. João Tomás esteve no Estádio Benito Villamarín na semana passada e testemunhou a surpresa nas bancadas com a prestação da equipa portuguesa.

"As pessoas estavam surpreendidas com o jogo que o Vitória estava a fazer, com o à-vontade e com a personalidade que demonstrou. A grande arma foi essa, a disponibilidade. Luís Freire mostrou um plano de jogo e os jogadores souberam executar", vinca o antigo internacional.

"Público vai ser o 12.º jogador"

E se o mítico "fortinho" do Bétis é uma arma para os de Sevilha, João Tomás não tem dúvidas de que o D. Afonso Henriques pode ter um papel preponderante para o Vitória.

"O Villamarín é um 'fortinho' para o Bétis e estavam quase 50 mil em Sevilha. O D. Afonso Henriques é mais pequeno e, se não estiver cheio, andará muito próximo disso. Vai ser um ambiente muito difícil para o Bétis e acredito que o público vai ser o 12.º jogador", assegura.

Quase 38 anos depois, os conquistadores podem voltar aos quartos de final de uma competição europeia, repetindo o feito de 1986/87, quando atingiram essa fase na Taça UEFA. A partida frente ao Bétis está agendada para as 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques, com relato em direto e acompanhamento na app e no site da Renascença, em rr.pt.