Luís Freire. “O golo cedo acabou por nos condicionar”

O treinador do V. Guimarães, Luís Freire, comentou a derrota contra o Betis para a Liga Conferência.

A partida

Estivemos a um nível altíssimo em Sevilha, sabíamos que tínhamos aumentado as expectativas, mas defrontámos uma equipa que tem jogadores de nível elevado que já ganharam e jogaram em Real Madrid, Manchester United e por aí. A entrada não foi a melhor e o golo cedo acabou por nos condicionar. Perdemos algumas bolas e o adversário fez o segundo golo e aí ficou muito complicado. A partir dos 30 minutos, estivemos melhor e podíamos ter feito o golo, na oportunidade antes do intervalo.

Segunda parte

No balneário pedi aos jogadores para irem para a frente, pois não tínhamos nada a perder, podíamos ter marcado pelo Miguel Maga e nos contra-ataques, o Betis fez mais dois golos, aproveitaram muito bem. Agradecer aos adeptos que foram fantásticos.

Fim de Europa

Perdemos com um dos candidatos a conquistar esta prova. Uma boa experiência, pois temos de continuar a andar nestes palcos e o que posso dizer é que vamos fazer tudo para que possamos estar novamente na Europa para o ano.

Betis

O Betis não pressionou assim tão alto, mas quando conseguiu sair rápido sempre que recuperava a bola. O golo cedo já não deu para equilibrarmos a partida. Eles têm jogadores que de frente para o jogo conseguem fazer a diferença. Fomos mais objetivos a partir da meia-hora e na segunda parte, também. O jogo só ia ser diferente se o abríssemos, mas não conseguimos marcar, pois o estádio ia ajudar e aí podíamos procurar outro resultado, tal como aconteceu no Bessa, mas hoje não conseguimos.

Jogadores sentiram peso da eliminatória

Temos uma grande equipa do outro lado, esta equipa ganhou ao Real Madrid, o início de jogo não foi fácil, as primeiras bolas não sairam bem e a partir daí era novamente uma grande montanha para escalar. Muita gente a estrear-se nas competições europeias e do outro lado com jogadores e treinadores mais que habituados a estas andanças, ou mais altas. Temos de continuar nestes palcos, fomos a última portuguesa a cair e os jogadores a valorizarem-se. Tentámos ombrear com o Betis, tentámos e caímos de pé.

Como estava a equipa

O luto tem de ser feito hoje e amanhã temos de ir trabalhar. Estávamos a oito pontos do quinto lugar e estamos a dois. Perdemos com uma grande equipa, mas isto não belisca nada o nosso caminho no campeonato. O sjogagadores quando olharem para trás vaõ poerceber que fizeram ujm,a grande campanha europeia. Temos de fazer o luto e dar uma resposta. Estes adeptos merecem isso. Estar tristes hoje e amanhã é dia de trabalho.

Estreia europeia

Já não é assunto, tentámos ao máximo que acreditassem, quando saiu o Betis referi que íamos trazer a eliminatória para cá e conseguimos. São já mostras que temos capacidade e mérito. Acaba por ser um resultado pesado, pois merecíamos ter feito golos.