FC Porto-Benfica joga-se a um domingo, dia 6 de abril, às 20h30

O clássico entre FC Porto e Benfica, da jornada 28, vai ser disputado no dia 6 de abril, um domingo, às 20h30.

A Liga de Clubes anunciou os horários das jornadas 27 e 28, com destaque para o clássico no Estádio do Dragão.

Na jornada 27, o Sporting vai ao terreno do Estrela da Amadora no dia 29 de março, um sábado. O Estoril recebe o Porto a 30 de março, um domingo, às 18h00, e o Benfica joga apenas na terça-feira, dia 2 de abril, às 20h15.

Na jornada seguinte, para além do Porto-Benfica, o Sporting-SC Braga joga-se no dia 7 de abril, segunda-feira, às 20h45.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou também os horários da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. No dia 3 de abril, às 20h15, o Sporting recebe o Rio Ave, enquanto para o dia 9 às 20h45 realiza-se o encontro que opõe o Tirsense e o Benfica, já depois do clássico.

Os horários completos

Jornada 27

29 de março (sábado)

CD Nacional – FC Famalicão, 15h30

Casa Pia AC – Rio Ave FC, 18h00

Estrela Amadora – Sporting CP, 20h30

30 de março (domingo)

FC Famalicão – AFS, 15h30

Santa Clara – CD Nacional, 15h30

Estoril Praia – FC Porto, 18h00

Moreirense FC – Vitória SC, 20h30

1 de abril (segunda-feira)

Boavista FC – Gil Vicente FC, 20h15

2 de abril (terça-feira)

SL Benfica – SC Farense, 20h15

Jornada 28

4 de abril (sexta-feira)

AFS – Estoril Praia, 20h15

5 de abril (sábado)

FC Arouca – FC Famalicão, 18h00

Vitória SC – Santa Clara, 20h30

6 de abril (domingo)

CD Nacional – Estrela Amadora, 15h30

Gil Vicente FC – Moreirense FC, 15h30

FC Porto – SL Benfica, 20h30

7 de abril (segunda-feira)

SC Farense – Casa Pia AC, 18h45

Rio Ave FC – Boavista FC, 20h15

Sporting CP – SC Braga, 20h45





Taça de Portugal

Primeira mão da meia-final

3 de abril (quarta-feira)

Sporting-Rio Ave, 20h15

9 de abril (quarta-feira)

Tirsense-Benfica, 20h45