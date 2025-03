Injustiças, pódio? Carvalhal não quer saber disso "para nada". "Não faço parte do rebanho"

O treinador Carlos Carvalhal diz não fazer parte do "rebanho" do futebol português e frisa a ambição do Sporting de Braga ir vencer ao terreno do Farense, no sábado, em jogo da 26.ª jornada I Liga.

O Farense recebeu Sporting, Benfica e FC Porto no Estádio Algarve, e não no São Luís, sua casa e onde jogará o Sporting de Braga, mas o treinador recusou assumir algum desfavorecimento por isso.

"Temas fraturantes do futebol português, não quero saber disso para nada, não me fazem ganhar jogos. Conheço profundamente o futebol português. Se me sinto injustiçado? Se me sentisse já não estava no futebol", disse na conferência de imprensa de antevisão.

Carlos Carvalhal acrescentou ainda saber que se emitisse opinião sobre esses temas teria "80% das pessoas a criticar ou a insultar, seja do lado azul, verde, vermelho ou cor-de-rosa".

"Não faço parte do rebanho e também sei que quando alguém diz algo fora da caixa é quase ostracizado", atirou.

Na ronda anterior, os minhotos venceram o FC Porto (1-0) e igualaram os dragões na terceira posição, ambos com 50 pontos. Os algarvios ocupam o 17.º e penúltimo lugar e já não vencem há dez jornadas.

"Queremos muito ganhar, mas também sabemos das dificuldades que vamos encontrar, o Farense é um adversário que está a lutar pela vida, que tem competência e um jogo no São Luís é sempre complicado. Temos de estar ao nosso melhor nível para vencer, vamos ter de correr muito. Treinámos muito bem durante a semana e queremos expressar isso no fim de semana", frisou.

Questionado sobre se a razão para não assumir a lutar pelo terceiro lugar tem a ver com o receio dos jogadores não aguentarem essa pressão, o treinador respondeu: "Conheço o futebol português há muitos anos e, por isso, não quero saber disso para nada. Concentro-me só no próximo jogo."

"Não adianta estar aqui a dizer que vamos ganhar a Liga dos Campeões. Temos de ganhar os jogos para conseguir qualquer coisa. Acho que não há maior ambição do que querer ganhar os jogos todos", disse.

Para o jogo com o Farense, o treinador arsenalista já vai poder contar com Fran Navarro (que falhou o jogo por ser emprestado pelo Porto), tal como Niakaté e Zalazar, recuperados de lesões e convocados. Em sentido contrário, Vítor Carvalho está praticamente apto, mas ainda fica de fora, tal como Roger.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 50 pontos, e Farense, 17.º, com 17, defrontam-se no sábado, a partir das 15h30, no Estádio de São Luís.