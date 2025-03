Treinador do AVS avisa. "​Seria um erro pensar num FC Porto fragilizado"

O treinador do AVS, Rui Ferreira, afirma que é um erro subestimar o FC Porto, garantindo que apenas "o melhor AVS" poderá conquistar pontos frente aos dragões, no sábado, na 26.ª jornada da I Liga.

"Seria um erro pensar num FC Porto fragilizado e nós não devemos pensar nisso. É uma equipa que precisa e quer vencer. Longe de estar fragilizado, será forte e determinado, ferido pela derrota e focado em subir na tabela. Estamos a preparar-nos para enfrentar o melhor FC Porto e vamos fazer de tudo para dificultar o jogo, mostrando que também queremos somar pontos", afirmou Rui Ferreira.

Na conferência de imprensa de antevisão à visita aos azuis e brancos, esta sexta-feira, o técnico do AVS recuou ao último jogo para projetar o próximo, realçando que o que a equipa fez com o Arouca (derrota por 1-0) e não pode repetir frente ao FC Porto.

"[Precisamos de melhorar] A nossa pressão, que não conseguimos impor. Temos de estar muito bem organizados para bloquear as dinâmicas ofensivas do FC Porto. Esse será um dos principais focos, sobretudo porque vamos jogar na casa de um grande clube. Conhecemos as dificuldades de defrontar equipas deste nível e, por isso, temos de estar no nosso melhor", explicou.

Rui Ferreira garantiu que o AVS não vai fugir muito do que tem apresentado, reiterando a ambição de ir à procura de pontos, sem olhar para o calendário.

"Queremos sempre conquistar pontos. [Aceitar hoje como positivo um empate no Dragão] Depende do contexto, do adversário. Vai ser uma luta muito árdua e difícil até ao fim", concluiu.

O médio Grau cumpriu castigo e regressa às opções de Rui Ferreira, que, por sua vez, não poderá contar com os lesionados Rafael Rodrigues e Aderllan Santos.

FC Porto, terceiro classificado, com 50 pontos, e AVS, 16.º colocado, em posição de play-off, com 23, defrontam-se no sábado, às 18h00, no Dragão. Relato em direto e acompanhamento na Renascença.