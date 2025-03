Guimarães regressa às vitórias às custas do Estrela

O Vitória Guimarães venceu na receção ao Estrela Amadora 2-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que deixa os vimaranenses mais próximos do quinto lugar do Santa Clara.

Um golo de Tomás Handel, logo aos 10 minutos, e outro de Telmo Araújo, aos 66, ditaram o terceiro triunfo seguido vitoriano e sétimo jogo consecutivo sem perder, perante um Estrela que voltou às derrotas, após quatro jogos sem perder.

Com esta vitória, os vimaranenses reforçam o sexto lugar, com 41 pontos, a dois do quinto, o Santa Clara, enquanto o Estrela se mantém na zona baixa da tabela, sendo 15.º, com 23 pontos, os mesmos do 14.º, o Gil Vicente, e do 16.º, o AVS, formação já em posição de play-off de manutenção.

Veja o resumo da partida: