Reinaldo Teixeira é candidato à Liga de Clubes: "É tempo de entendimentos"

Reinaldo Teixeira apresentou, esta segunda-feira, a candidatura à presidência da Liga Portugal. O atual presidente da Associação de Futebol do Algarve e coordenador dos delegados da Liga, fala num "tempo novo".

"É tempo de erguer as nossas competições a um patamar de excelência, em que ganham todos, incluindo quem perde. É tempo de liderança que assegure trabalho em conjunto", disse.

Tem 61 anos e apresentou a candidatura no auditório da Liga Portugal, que estava completamente cheio. Terá o apoio de vários clubes como Benfica, Sporting e Vitória de Guimarães. Terá também o apoio do antecessor, Pedro Proença.

"O presidente da Federação também quer este tempo novo, onde temos de saber encontrar um parceiro, na defesa dos nossos interesses e na resolução dos dossiers urgentes como a revisão do protoloco Liga e FPF, uniformizar e facilitar processos, incluindo na certificação da centralização dos direitos televisivos. Vamos definitivamente fazer crescer a competitividade, melhorar o espetáculo e ser mais fortes", disse.

Teixeira apela a um "tempo de entendimento para reunir os melhores profissionais e executar as melhores ideias, que nos permitam crescer, internacionalizar o negócio, inovar, procurar novas fontes de receita e explorar da melhor forma o mais belo jogo do planeta. Se temos talento, os melhores jogadores do mundo. os melhores treinadores, médicos, fisioterapeutas e agentes, então temos de ter grandes equipas nos gabinetes. Temos de ter a coragem de sermos grandes dirigentes."

"Chegou a oportunidade de um tempo novo, de diálogo, de sermos uma só voz que nos dará uma nova capacidade de entendimento com a Federação Portuguesa de Futebol, onde está um presidente, Pedro Proença, que nos respeita e que bem nos conhece”, concluiu.

As eleições ocorrem no dia 11 de abril. José Mendes, atual presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga, já anunciou a sua candidatura, enquanto que o ex-presidente do Vitória, Júlio Mendes, desistiu da candidatura.