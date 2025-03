Vilaverdense desce à II Liga feminina após nova goleada

Confirma-se o que já só carecia de oficialização: o Vilaverdense está matematicamente condenado à descida à II Liga feminina.

A equipa de Vila Verde, que não soma qualquer ponto nas 18 jornadas (de 22) até agora disputadas, confirmou a descida ao ser goleado pelo Torreense, por 7-0, no domingo.

O Vilaverdense passou por grandes dificuldades, esta época, após a marca Länk ter saído da SAD. Depois de desistir da Taça da Liga, viu as suas três primeiras jornadas serem adiadas, por falta de atletas inscritas.

A partir do arranque, e com protestos das jogadoras pelo meio, devido a salários em atraso e falta de condições, foi de goleada em goleada.

A equipa de Jorge Brito soma 18 derrotas em 18 jogos, apenas quatro golos marcados e 96 sofridos, o que dá uma média de 5,3 golos concedidos por partida. Agora, despede-se da I Liga.

Ainda a lutar pela manutenção estão Clube de Albergaria e Famalicão, na zona de descida direta, ambos com 11 pontos, e Estoril Praia, no lugar de play-off, com 15. Logo acima da linha de água, na oitava posição, encontra-se o Damaiense, com 20 pontos.