Morreu Delibasic, antigo jogador de Benfica, Braga e Beira-Mar

Andrija Delibasic, antigo avançado montenegrino que foi campeão pelo Benfica e também jogou Sporting de Braga e Beira-Mar, morreu aos 43 anos, anunciou o Buducnost Podgorica, clube de que era diretor desportivo. Lutava contra um tumor no cérebro.

Formado no Partizan, Delibasic rumou a Espanha em 2004, para jogar no Maiorca, antes de ser emprestado ao Benfica, na época 2004/05. Foi campeão nacional com os encarnados.

Nas temporadas seguintes, sempre por empréstimo do Maiorca, o antigo avançado representou Braga, AEK (Grécia), Beira-Mar e Real Sociedad.

Em 2008, terminado o contrato com os maiorquinos, rumou ao Hércules, onde esteve dois anos, e depois ingressou no Rayo Vallecano. Deixou Espanha em 2013/14, para jogar no Ratchaburi, da Tailândia. Terminou a carreira na temporada a seguir, nos montenegrinos do Sutjeska.

Delibasic foi, ainda, 21 vezes internacional por Montenegro, com que marcou seis golos.

Apesar de ter ficado em branco nos cinco jogos que fez pelo Benfica, Delibasic marcou quatro golos em dez partidas pelo Braga e três em 13 encontros pelo Beira-Mar.

No seu site oficial, os minhotos publicaram uma nota de "profundo pesar" pelo falecimento de Delibasic e endereçaram "à família e amigos as mais sentidas condolências".

"Até sempre, Andrija Delibasic", pode ler-se.

Foi em 2023, numa entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", que Andrija Delibasic revelou que lhe tinha sido diagnosticado um tumor cerebral.

"Estou há quase um ano com isto, desde que me deram o diagnóstico. A cada três meses tenho de fazer uma ressonância magnética à cabeça, para verificar se está tudo em ordem, e até agora está tudo bem", disse na altura.

Foi o Buducnost Podgorica, clube em que o antigo internacional montenegrino cumpria o cargo de diretor desportivo, que anunciou o seu falecimento.

"Camarada. Irmão. Amigo. Humano. E não, um homem assim nunca irá embora, ficará connosco para sempre. Nós louvaremos o teu nome, e tu nos protegerás", escreveu o clube montenegrino.