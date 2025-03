Depressão Martinho destrói cobertura do estádio do Rio Ave

A depressão Martinho chegou a Vila do Conde e já fez estragos em casa do Rio Ave. Vários painéis da cobertura da única bancada do Estádio dos Arcos voaram devido à intempérie, durante a noite desta quinta-feira.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram pedaços grandes da cobertura do estádio espalhados pelo parque de estacionamento.

O Rio Ave volta a jogar em casa no dia 7 de abril, na receção ao Boavista, a contar para a 28.ª jornada do campeonato. Pelo meio, a equipa de Petit ainda visitará o Casa Pia, a 29 de março, para a jornada 27, e o Sporting, a 3 de abril, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Mais de 4.000 ocorrências relacionadas com a depressão Martinho foram registadas em Portugal continental entre as 00h00 e as 7h00 desta quinta-feira, a maioria quedas de árvores e estruturas.

O distrito do Porto, a que Vila do Conde pertence, esteve sob aviso laranja até às 9h00 e continuará a amarelo até às 12h00 desta quinta-feira. Segundo as previsões da meteorologia, o padrão de chuva forte, vento intenso e agitação marítima irá prolongar-se, pelo menos, até domingo, dia em que se prevê um pequeno desagravamento do tempo.