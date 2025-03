Vice-presidente do Vitória de Guimarães quer troféu até 2028

O vice-presidente responsável pelo futebol do Vitória de Guimarães, Nuno Leite, assume, esta quinta-feira, o desejo de ver a equipa conquistar um troféu oficial até 2028, prometendo “fazer tudo por isso”.

Eleito a 1 de março para um segundo mandato de três anos na vice-presidência dos minhotos, face à vitória da lista encabeçada por António Miguel Cardoso (89,4% do total dos votos) sobre a de Luís Cirilo Carvalho (7,1%), o dirigente realçou que “a grandeza do clube” exige a luta por títulos.

“A grandeza deste clube exige que façamos tudo para conquistar um troféu. Exige mesmo, e eu acredito que, nestes três anos, vamos ganhar um troféu. Vamos fazer tudo por isso. Não vou prometer nada, mas vamos fazer tudo por isso. A cidade de Guimarães e os sócios do Vitória”, disse, à margem da visita de uma comitiva vitoriana à Escola Básica da Serrinha, em Rebordosa, no concelho de Paredes.

Nuno Leite referiu ainda que a “campanha bonita” na Liga Conferência, com dez vitórias, três empates e uma derrota, antes da eliminação nos oitavos de final, diante do Bétis, é passado e vincou que o objetivo mais imediato é a obtenção do quinto lugar no campeonato, passível de valer novo apuramento para a terceira prova de clubes na hierarquia da UEFA.

Mira apontada ao "top-5"

Também presente na visita, o avançado Nélson Oliveira partilhou a ambição do quinto lugar, numa fase da época em que os vimaranenses ocupam a sexta posição, com 41 pontos, menos dois do que o Santa Clara, quinto, a oito jornadas da conclusão da I Liga.

Autor de seis golos na presente época, o internacional português, de 33 anos, considerou ainda benéfica a paragem competitiva em curso e recusou desvendar o seu futuro, quando está prestes a terminar o contrato que o liga ao clube minhoto, em junho de 2025.

“Gosto muito de estar no Vitória. Sempre o disse, nunca o escondi. O Vitória ajudou-me muito numa fase da minha carreira onde eu não estava muito feliz na Turquia [no Konyaspor], mas essa é uma questão em que não penso muito neste momento. É um clube a que, ficando ou não ficando, vou estar sempre muito agradecido”, disse.