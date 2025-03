Jogador da UD Oliveirense morre em desastre na A41

Yvann Costa Martins, jogador da União Desportiva Oliveirense, morreu esta sexta-feira em resultado de um acidente de viação na autoestrada A41, na zona de Gondomar.

O futebolista de 19 anos, que integrava a equipa de juniores, foi vítima de um violento capotamento.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o óbito foi declarado no local e o alerta registado cerca das 8h00.



Yvann Costa Martins seguia no sentido sul/norte, ao quilómetro 40.2, da A41, via que circunda a Área Metropolitana do Porto, ligando Matosinhos (distrito do Porto) a Espinho (distrito de Aveiro).

No socorro estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários de Gondomar, o INEM, a concessionária Ascendi, a GNR, bem como uma Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António.



Yvann Costa Martins representava a União Desportiva Oliveirense desde o início da temporada, oriundo da equipa B dos Young Boys, da Suíça.



"O Yvann era muito mais do que um jogador. Era um jovem humilde, trabalhador, sempre com um sorriso no rosto, conhecido pelo seu espírito de equipa e pela forma como sabia estar com os colegas. Partiu demasiado cedo, deixando um vazio imenso em todos os que com ele partilharam o balneário, o campo e a vida", escreveu a Oliveirense.