O Valadares Gaia derrotou o Rio Ave, por 2-1, e vai agora defrontar o Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol feminino.

A equipa de Vila do Conde, que joga na segunda divisão, marcou primeiro, por Diva Meira.

No entanto, as primodivisionárias deram a volta ao marcador, com tentos de Carolina Santiago e Mckenna Martinez.

Na outra meia-final, o Sp. Braga vai defrontar o vencedor da partida entre Torreense e V. Guimarães.