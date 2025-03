Joaquim Evangelista reeleito presidente do Sindicato dos Jogadores

Joaquim Evangelista foi reeleito sem oposição para um sexto mandato consecutivo na presidência do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), ao vencer as eleições dos órgãos sociais rumo ao quadriénio 2025-2029.

“Num ano em que o SJPF está representado na direção mundial da FIFPro [Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais] e acolhemos em Portugal o congresso mundial que assinala os 60 anos desta organização, que dá voz a mais de 65 mil jogadoras e jogadores em todo o mundo, é com enorme orgulho que recebo este voto de confiança para continuar a servir e defender com o mesmo rigor e independência a classe dos futebolistas em Portugal”, reconheceu Joaquim Evangelista, citado pelo SJPF.

O reeleito presidente, cuja votação não foi detalhada pela estrutura sindical, agradeceu à sua equipa pela “lealdade e espírito de missão” numa “instituição reconhecida nacional e internacionalmente, com capacidade para uma intervenção multidisciplinar na vida dos jogadores e atitude proativa no relacionamento com as restantes instituições do futebol”.

“Temos obra realizada, que impactará não apenas as gerações atuais, como as futuras, e vários projetos socialmente relevantes em marcha. Sabemos bem dos desafios que se colocam no próximo quadriénio, com uma indústria do futebol em rápida transformação. A estabilidade das relações laborais dos futebolistas, a proteção da sua saúde e bem-estar, a formação integral e transição de carreira, sem esquecer as importantes conquistas que faltam no futebol feminino, continuarão no centro das nossas preocupações”, prosseguiu.

Joaquim Evangelista, de 58 anos, já comanda o SJPF desde maio de 2004, quando foi cooptado para render António Carraça, de saída para a estrutura diretiva do Benfica.

O nono líder da história da estrutura sindical vai ter como vice-presidente o ex-futebolista Anselmo, com o guarda-redes internacional luso Rui Patrício, dos italianos da Atalanta, a ser um dos vogais da direção, na qual seguem os já retirados José Carlos e Carla Couto.

João Nogueira da Rocha também fará um sexto mandato na Mesa da Assembleia Geral, ao lado dos secretários Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, e Rúben Fernandes, defesa central e capitão do Gil Vicente e jogador no ativo na I Liga com mais jogos (316).

João Paulo presidirá ao Conselho Fiscal, ladeado pelos vogais João Mário, campeão da Europa pela seleção lusa em 2016 e atual médio dos turcos do Besiktas, e Gilberto Silva.