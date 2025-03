APAF quer medidas "rigorosas" para combater violência e castigos "exemplares" para agressores

A associação dos árbitros diz ser “fundamental” que as entidades responsáveis adotem “medidas rigorosas para punir os agressores e proteger os árbitros”, enquanto apela a uma “intensificação do trabalho de sensibilização de todos aqueles que estão envolvidos no fenómeno desportivo”.

“É fundamental mudar as mentalidades. Quem não respeita as regras e recorre à violência não pode ter lugar no desporto”, vinca a APAF, convicta de que a segurança dos árbitros deve ser encarada como uma “prioridade absoluta”.

O organismo considera “inaceitável” a inação habitual das autoridades contra os prevaricadores, entendendo que a “falta de medidas eficazes” para os punir serve de “incentivo a mais episódios de violência e intimidação, prejudicando não só os árbitros, mas o próprio desporto”.

“A APAF apela a todos os intervenientes (jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos), para que mantenham o 'fair play' e o respeito, valores essenciais para a prática do desporto. A paixão pelo jogo não pode ser usada como desculpa para os atos de violência sobre os árbitros. O respeito vence sempre”, conclui a associação.

No domingo, um árbitro foi agredido durante o Caçadores das Taipas - Arões, referente à Série B da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga.

O incidente ocorreu aos 65 minutos do encontro realizado no Estádio do Montinho, na vila de Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, quando o guarda-redes da equipa da casa, Marco Pinto, agrediu o juiz da partida, após ver o cartão vermelho direto.