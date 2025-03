Campeonato português é o quinto do mundo com mais faltas assinaladas por jogo

A liga portuguesa é o quinto campeonato com mais faltas por jogo, de acordo com um estudo divulgado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol, que analisou 63 provas a nível mundial.

Segundo os dados compilados durante um ano (20 de março de 2024 a 20 de março de 2025), o principal campeonato português apresenta uma média de 27,4 faltas por jogo e apenas é superado pela Liga sérvia (30,8), pela Serie B italiana (29,9), pela Liga grega (27,8) e pelo campeonato venezuelano (27,8).

No ponto oposto, a Liga australiana é a que apresenta menor média de faltas, com 19,7, com a Liga neerlandesa a ser a segunda, com 19,9, sendo que entre as cinco principais ligas europeias, a Bundesliga apresenta 21,4 e a Premier League 22.

O campeonato português é ainda o 10.ª com mais cartões mostrados por jogo, com 5,29, havendo apenas mais uma primeira divisão europeia com mais, com 5,91 cartões a serem mostrados no campeonato grego.

A liga da Bolívia é aquele em que são mostrados mais cartões, com 6,69, enquanto no ponto oposto estão as duas principais ligas do Japão, com 2,39 a serem mostrados na segunda divisão e 2,58 no primeiro escalão.

Em 70,3% das faltas na Liga portuguesa é mostrado um cartão amarelo, ainda longe dos 93,2% da Liga ucraniana, com o campeonato da Bolívia a ser o que tem a percentagem mais baixa (59,2%).