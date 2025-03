FPF vai agir de "forma inflexível" contra quem tenha "lesado o bom nome da instituição"

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) garante que vai agir "de modo inflexível em relação a qualquer pessoa ou entidade que tenha lesado os interesses e o bom nome da instituição", depois das buscas na federação por suspeitas dos crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção, participação económica em negócio e fraude fiscal qualificada.

A Operação "Mais-Valia" que está relacionada com a venda da antiga sede da FPF e tem dois arguidos: Paulo Lourenço, ex-secretário geral da FPF, e o ex-deputado António Gameiro.

A nova direção da FPF reuniu de forma urgente esta manhã e expressou a "sua estupefação e indignação pela forma como a honra e reputação da instituição foram afetadas por todos os acontecimentos ocorridos no dia de ontem".

A federação anunciou ainda um conjunto de medidas como consequência das buscas, como a "extensão ao mandato 2016-2020 da auditoria que já decorre, desde 17 de março, referente aos anos entre 2020-2024, que permita uma análise minuciosa e aprofundada, sobretudo nas áreas críticas que envolvem pagamento de comissões, prestações de serviços e procedimentos na área de recursos humanos, por forma a apurar eventuais responsabilidades civis ou criminais".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Para além disso, a FPF vai implementar de forma "imediata" um "processo de averiguação interna aos procedimentos administrativos de todos os departamentos" e a aceitação, "com efeito imediato, do pedido de revogação de contrato do prestador de serviços Paulo Lourenço."