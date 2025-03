César Peixoto. Gil Vicente quer “arrancar pontos” ao Benfica

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, manifesta confiança que a sua equipa pode surpreender e conquistar pontos na receção ao Benfica, na sexta-feira, em jogo em atraso da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Será um duelo contra uma boa equipa que está numa boa fase e que tem outros argumentos. Mas nós, em casa, temos que olhar de frente para o adversário e atacar o desafio com a perspetiva de arrancarmos pontos, independentemente de ser o Benfica", disse o técnico dos barcelenses, na antevisão ao desafio.

César Peixoto sublinhou que, apesar "do elevado grau de dificuldade", quer um Gil Vicente a "apresentar-se organizado e ciente dos pontos fortes e fracos do Benfica", explorando as oportunidades para contrariar o favoritismo dos encarnados.

"Não é o melhor adversário nesta fase, mas é o que é. Nós temos que jogar contra todos. Agora é o Benfica, e temos que encarar todos os jogos como fossem finais. Esta é mais uma final que teremos até o fim do campeonato, sabendo que vamos ter muita dificuldade, mas também sabendo que temos capacidade e qualidade para fazer um bom jogo", analisou.

O treinador destacou que o período de preparação mais longo que a equipa teve antes desta partida, devido à paragem do campeonato para os compromissos das seleções, permitiu melhorar aspetos físicos e táticos.

"Foram duas semanas sem aquela pressão inerente dos jogos da I Liga que nos deu mais alguma folga para nós trabalharmos o que nós achamos importante para a equipa. Trabalhamos e incidimos muito também na parte física. Achamos que a equipa deveria e teria que ter mais capacidade física, ser mais agressiva nos duelos", disse.

César Peixoto reforçou, ainda, a importância de tornar o estádio Cidade de Barcelos num fator de força para a equipa, lembrando que, apesar do desaire no último jogo em casa, frente ao Santa Clara, o grupo demonstrou superioridade e capacidade para impor o seu futebol.

"É importante tornarmos nosso estádio numa fortaleza. Temos sido fortes em casa, e apesar de no último jogo não termos conseguido vencer, a equipa, principalmente na segunda parte, empurrou o Santa Clara para o seu meio-campo defensivo. Infelizmente não materializámos esse volume de jogo em golos e em pontos. Mas a atitude esteve lá", vincou.

Sobre o facto de já ter defrontado o Benfica esta época, enquanto treinador do Moreirense, Peixoto reconheceu que essa experiência pode trazer algum conhecimento sobre o adversário, mas considera que "cada jogo tem a sua própria história".

"Estou noutra equipa, noutro contexto, noutra estrutura. Por isso, há sempre coisas diferentes, mas também há características no Benfica que nós identificamos e conhecemos. Já jogámos duas vezes com eles. Uma vez empatámos e outra vez fizemos um grande jogo lá na Luz. Mas isso não nos garante nada. Cada jogo tem a sua história", concluiu.

O Gil Vicente, 14.º classificado com 23 pontos, recebe o Benfica, segundo com 59, na sexta-feira, às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo em atraso da 24.ª jornada da I Liga, que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.