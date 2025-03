Catarina Campos. “Agradecer às equipas por não terem complicado o meu trabalho”

A árbitro Catarina Campos dirigiu pela primeira vez uma partida da I Liga de futebol.

Catarina Campos esteve no Casa Pia – Rio Ave, da jornada 27, e falou à Sporttv no final do jogo.

"Acho que foi, antes de mais, um momento histórico e um marco importante de assinalar. Também por isso a oportunidade de estar aqui neste momento a representar uma classe, a abrir portas para que outras mulheres no futuro possam estar nestes palcos. Todos fazemos parte deste jogo e estamos preparadas para assumir este compromisso", referiu.

A árbitro acrescentou: "Depois, dar uma palavra ao Conselho de Arbitragem pelo voto de confiança. Fui eu hoje a estar aqui, sinto-me honrada e orgulhosa por isso. É um dia muito feliz para mim”.

“Na generalidade do jogo, agradecer às equipas por, na generalidade do jogo, não terem complicado em demasia o meu trabalho, aceitaram as decisões e respeitaram a equipa de arbitragem. Uma ou outra situação pontual, mas que faz parte da emoção do futebol. Acho que foi uma grande prestação das três equipas em campo", considerou ainda.

O jogo terminou com a vitória do Casa Pia, por 2-1.