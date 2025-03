Cathro. FC Porto é “boa equipa” e “mais agressiva”

O treinador Ian Cathro antecipou um Estoril "diferente" daquele que defrontou o FC Porto na primeira volta da I Liga de futebol, considerando o opositor "uma boa equipa" e "um pouco mais agressiva".

"Não faço ideia sobre o que eles [FC Porto] fizeram, se tiveram folga ou treinaram três vezes por dia. Não tem nada que ver comigo. Vamos jogar contra uma boa equipa, que talvez seja um pouco mais agressiva do que antes, mas eles também vão encontrar um Estoril diferente", assinalou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 27.ª jornada.

Ian Cathro reconheceu a qualidade do seu adversário e admitiu não saber que eventuais efeitos a paragem competitiva para os compromissos das seleções nacionais poderá ter tido na preparação dos dragões para a partida.

"Não faço ideia, porque como sou treinador do Estoril, só penso nisso. Acho que foi importante para nós para termos algum espaço para tentar limpar algumas coisas e, obviamente, uma paragem em março é muito diferente de uma em setembro ou outubro, pois levamos muito mais jogos. Por isso, acho que foi bom recuperar algumas energias e garantir que amanhã [domingo] estamos preparados para começar forte este jogo", avaliou o técnico.

Questionado sobre os golos nos minutos finais nos últimos jogos, em que os estorilistas sofreram a igualdade frente ao Farense (2-2), há duas jornadas, e alcançaram a igualdade em Arouca (1-1), Ian Cathro gracejou sobre o cenário que consideraria ideal para o embate com os dragões.

"Quero marcar três golos nos primeiros 10 minutos e que o FC Porto tenha quatro ou cinco gajos expulsos e tudo ficava resolvido ao intervalo. Acredito que não vai acontecer. O jogo tem os minutos que tem e até que o árbitro apite, vamos com tudo e, quando apitar, vamos ver o que aconteceu. Este é o nosso espírito de jogar e o futebol vai decidir as coisas", considerou o escocês.

O técnico, de 38 anos, acrescentou ainda que o jogo contra uma equipa com a dimensão do FC Porto, e uma eventual boa resposta, fazem parte do "crescimento" a que o Estoril Praia se propõe.

"O que faz parte do nosso trabalho, sempre, é tentar melhorar. Acho que estamos a continuar o nosso crescimento e a melhorar em todos os momentos do jogo. Estamos a fazê-lo para chegar a um ponto em que estejamos mais capazes de conseguir objetivos mais à nossa frente", explicou ainda.

Ian Cathro anunciou ainda a ausência do guarda-redes Joel Robles do duelo, o único indisponível no plantel para o desafio, já que o defesa Pedro Álvaro recuperou de problemas musculares e está apto para ir a jogo.

O Estoril, que partilha o sétimo lugar com o Casa Pia, com 36 pontos, recebe o FC Porto, terceiro colocado, com 53, no domingo, às 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, numa partida que será arbitrada por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.