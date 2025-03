Casa Pia vence Rio Ave com arbitragem de Catarina Campos

O Casa Pia regressou aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao bater o Rio Ave, por 2-1, no primeiro jogo de sempre da competição dirigido por uma mulher árbitro, a contar para a 27.ª jornada.

Perante a arbitragem de Catarina Campos, os vila-condenses adiantaram-se em Rio Maior, por intermédio de Tiago Morais, aos 21 minutos, mas os lisboetas empataram aos 30, por Cassiano, e consumaram a reviravolta através de Tchamba, aos 62, sendo que o mesmo Tiago Morais desperdiçou o empate para os visitantes, aos 87, ao falhar uma grande penalidade.

O Casa Pia, que vinha de três derrotas na I Liga, segue no sétimo lugar, com 39 pontos, enquanto o Rio Ave averbou o terceiro desaire consecutivo e está na 13.ª posição, com 29.

Veja o resumo da partida: