Cathro. "Dizer obrigado. É uma oportunidade de aprendermos"

O treinador do Estoril, Ian Cathro, gostou a espaços da exibição da sua equipa e deu mérito ao que os dragões fizeram.

A partida

"Gostei da nossa entrada. Conseguimos meter o pé na bola e ter tranquilidade. Depois houve um momento na primeira parte em que é preciso dar mérito ao adversário, conseguiram ocupar bem os espaços. Sentimos algumas dificuldades. Dar mérito e dizer obrigado porque é uma oportunidade de aprendermos. Sentimos a necessidade de mudar na segunda parte. Voltámos a entrar bem, mas temos que olhar para a frequência do erro. Temos que melhorar nesse sentido"

Mudança tática na segunda parte

"Talvez tenha uma visão diferente. Não olho só para hoje, mas para amanhã. Quero que a equipa cresça e consiga competir no futuro por objetivos diferentes. Talvez fiquemos mais expostos, mas como queremos crescer... tem que ser assim"

Quatro jogos seguidos sem vencer

"Já estamos em crise outra vez, não é? Nunca falei nisso. Este é o meu primeiro ano no clube. O nosso foco tem que ser o crescimento da equipa, mentalidade, também do clube, para conseguirmos ser mais estáveis. Temos que estar focados no dia-a-dia".

O FC Porto derrotou o Estoril por 2-1.