Em "guerra" com Fernando Gomes. Pedro Proença convoca reunião de emergência na FPF

"Na sequência das gravíssimas insinuações, agora tornadas públicas, do Presidente do Comité Olímpico de Portugal acerca da FPF, em carta enviada aos representantes máximos da UEFA e aos presidentes das 55 Federações que compõem o organismo que tutela o Futebol Europeu, a Federação Portuguesa de Futebol informa que agendou para as 9.30 horas desta segunda-feira uma reunião de urgência da direção", anuncia a FPF, em comunicado.

A "nega" surgiu numa carta enviada às 55 federações do futebol europeu, na qual Fernando Gomes acusa Pedro Proença de querer destruir o legado por si construído ao longo de 13 anos na Federação Portuguesa de Futebol.

A reunião de emergência de segunda-feira "servirá para análise e avaliação das consequências das insinuações do Presidente do Comité Olímpico de Portugal, num momento que antecede as eleições para o Comité Executivo da UEFA, agendadas para 3 de Abril, importantíssimas para o Futebol Português tendo em conta os desafios que se avizinham, nomeadamente a organização do Campeonato do Mundo 2030 e a candidatura à organização do Campeonato da Europa Feminino em 2029", indica a FPF.