Santa Clara vence Nacional

Um golo de João Costa no arranque da partida permitiu ao Santa Clara vencer na receção ao Nacional por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da I liga de futebol, disputado em Ponta Delgada.

O tento da equipa açoriana, que somou o terceiro jogo sem perder e segunda vitória consecutiva, surgiu logo aos três minutos, perante um Nacional que não conseguiu responder ao golo madrugador e que voltou às derrotas após o triunfo na última ronda na receção ao Casa Pia.

Com esta vitória, o Santa Clara reforçou o quinto posto, agora com 46 pontos, mais cinco do que o sexto, o Vitória de Guimarães, mas mais um jogo disputado, enquanto os madeirenses conservam o 11.º posto, com 29 pontos, mais seis do que o AVS, situado em lugar de play-off, o 16.º lugar.

Veja o resumo do jogo: