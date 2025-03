Depressão Martinho obriga Rio Ave a jogar em Paços de Ferreira até ao fim da época

Em comunicado, o clube de Vila do Conde explica que "procedeu a uma avaliação rigorosa das consequências da destruição da cobertura da bancada central", ficando concluído que "é necessária uma intervenção profunda, que se prolongará no tempo e que, esgotadas todas as possibilidades de o viabilizar, é incompatível com a realização de jogos oficiais."

Tratam-se de quatro de jogos para o campeonato - Boavista, Santa Clara, Estrela da Amadora e Gil Vicente - e a meia-final da Taça de Portugal frente ao Sporting.

"A Direção do Rio Ave FC e a Administração da Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD agradecem profundamente a pronta disponibilidade do FC Paços de Ferreira, para a cedência temporária do seu recinto, por forma a viabilizar os jogos do Rio Ave FC no que falta da presente época desportiva", pode ainda ler-se.

O clube apela "à compreensão dos associados" e garante que vai "proceder à requalificação do Estádio do Rio Ave FC, nomeadamente na recuperação e beneficiação da sua bancada central."

O Estádio dos Arcos tem apenas uma bancada desde a demolição da bancada nascente, que foi fechada ao público no início da época 2019/20 por motivos de segurança. O novo investidor da SAD do Rio Ave, Evangelos Marinakis, já confirmou os planos para reconstruir a bancada até 2028.