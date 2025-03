"Federação não é a sua quinta". Gilberto Madaíl "estarrecido" com posição de Fernando Gomes

Ao negar o apoio a Pedro Proença para o Comité Executivo da UEFA, Fernando Gomes pode colocar em causa a presença portuguesa no órgão que decide o futebol do Velho Continente o que, para quem já lá esteve, pode ser nefasto para o país.

"Parece que o senhor Fernando Gomes faz da Federação uma quinta sua. E não é. É do futebol português. Ele deu, sem sombra de dúvidas, um incremento à Federação, mas também com a base que lhe deixei ficar quando saí. Tentar que outra pessoa não vá para um lugar importante na UEFA é algo inconcebível e profundamente egoísta", atira.

O clima beligerante entre Fernando Gomes e Pedro Proença pode impactar o futebol português. Quem o defende é Gilberto Madaíl. Em declarações a Bola Branca , o antecessor de Fernando Gomes na Federação Portuguesa de Futebol deixa críticas à tomada de posição do agora líder do Comité Olímpico.

Para o antigo presidente da FPF, "ninguém consegue perceber" a origem deste desentendimento e vinca que o lugar no Comité Executivo da UEFA não pertence a uma pessoa.

"Fico estarrecido com a posição do senhor Fernando Gomes porque está a defender algo que não é pessoal. O lugar no Comité é de representação do futebol português. Imagine o que teria sido se tivesse feito a mesma coisa a Fernando Gomes. Acho que está a ver as coisas muito mal e de uma forma muito facciosa", remata Gilberto Madaíl, em declarações a Bola Branca.