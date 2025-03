"Guerra" Proença-Gomes. FPF pede "audiência com caráter de urgência" ao Governo

Como tal, na reunião desta segunda-feira, a FPF decidiu pedir uma audiência com caráter de urgência ao Governo, "para avaliação dos impactos" nas candidaturas à organização do Euro 2029 feminino e, juntamente com Espanha e Marrocos, do Mundial masculino 2030.

Em comunicado no site oficial, a FPF diz que o interesse nacional e a eleição de Proença para o Comité Executivo da UEFA "ficam seriamente comprometidas", depois de Gomes, agora líder do Comité Olímpico de Portugal (COP), ter negado qualquer apoio ao seu sucessor.

Pedro Proença convocou, no domingo, a reunião desta segunda-feira, depois de ficar a conhecer o que apelidou de declarações "gravíssimas" de Fernando Gomes, em carta enviada aos representantes máximos da UEFA e aos presidentes das 55 federações que a compõem.

Proença tinha escrito uma missiva a garantir que Gomes apoiava a sua candidatura ao Comité Executivo da UEFA. Contudo, o ex-líder da FPF e atual presidente do COP negou qualquer apoio ao seu sucessor e acusou-o de querer destruir o legado por si construído ao longo de 13 anos.

Uma "guerra" que já teve reação de Sporting, que "acompanha com grande preocupação" a polémica, e FC Porto, que solicitou esclarecimentos sobre este "grave incidente". Também Sporting de Braga, Famalicão e Arouca já mostraram consternação com o sucedido.

"Registar com apreço as manifestações públicas de apoio dos diversos agentes do futebol português, num sinal da agregação em torno do projeto apresentado e sufragado por esta Direção, unindo o futebol português", pode ler-se no comunicado da Federação.