"Muito mau". Guilherme Aguiar é claro: FPF "não pode ser palco de controvérsias"

"Toda a gente sabe que havia e há uma grande animosidade". A frase é do antigo diretor-executivo da Liga, José Guilherme Aguiar, sobre a "guerra" entre Pedro Proença e Fernando Gomes, atual e anterior presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O ex-dirigente cruzou-se com com o ex-árbitro e com Fernando Gomes, na direção do FC Porto. Em declarações a Bola Branca, mostra-se preocupado com o ambiente crispado em torno da FPF.

"O futebol é uma atividade que, normalmente, se discute dentro do campo, e é assim que deve ser. Houve sempre alguns desentendimentos entre clubes, mas a Federação mantinha-se e manteve-se sempre acima dessas circunstâncias. Agora ser o palco das discussões, controvérsias e dos problemas de relacionamento é francamente mau. Muito mau", salienta Guilherme Aguiar.