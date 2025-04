Pablo dá a vitória ao Gil no Bessa. Boavista afunda na tabela classificativa

O Gil Vicente foi até ao Estádio do Bessa vencer o Boavista, por 3-1, em jogo a contar para a 27.ª jornada da I Liga.

Os axadrezados precisavam de vencer de forma desesperada para ultrapassar o Farense e reentrar na luta pela manutenção, enquanto que o Gil Vicente ocupava o primeiro lugar de manutenção, mas com os mesmos pontos do AVS, em lugar de "play-off".

Depois de uma primeira parte atada, os golos estavam todos reservados para a segunda parte. E todos marcados pelo mesmo jogador: Pablo.

O jovem ponta de lança emprestado pelo Famalicão abriu o marcador de cabeça aos 55, bisou um minuto depois após uma recuperação de bola em zona alta de Fujimoto, e fez o seu primeiro "hat-trick" na I Liga aos 65 minutos.

Pablo tinha apenas um golo marcado esta época, frente ao FC Porto, em janeiro. Quadruplicou os seus números com o jogo no Estádio do Bessa.

O jogo ficou ainda marcado por duas expulsções aos 80 minutos. Tidjany Touré provocou os adeptos do Boavista quando ia ser substituído e acabou expulso com duplo amarelo, ainda antes de ter sido consumada a substituição.

O mesmo aconteceu com Steven Vitória, central do Boavista, que estava no banco. O Boavista tentou insistir com a vantagem numérica e conseguiu marcar nos descontos com um penálti de Bozenik.

Com sete jornadas por disputar, o Boavista continua em último com 15 pontos, menos oito do que o AFS. Já o Gil sobe a 14.º, com 26 pontos somados.