Pedro Proença: "Não estou irritado, a perder alguém, será só o futebol português"

"É normal nestas alturas [apelo de Marcelo], está tudo bem e tranquilo. Eu não estou irritado, nada disso. A perder alguém, será só o futebol português", disse, antes de se negar a comentar as críticas de André Villas-Boas, presidente do FC Porto, ao estado do futebol português .

Em declarações à SIC já no aeroporto, de partida para o congresso da UEFA em Belgrado, Proença garante que "vai sempre confiante" e encara com naturalidade o apelo de Marcelo Rebelo de Sousa para que se resolvam as diferenças entre os dois dirigentes.

A caminho da Sérvia para a eleição do comité executivo da UEFA, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, garante que "não está irritado" com a incerteza na sua eleição causada pela carta enviada por Fernando Gomes e que, "a perder alguém, será só o futebol português."

Pedro Proença é candidato ao comité executivo da UEFA, cargo de alta importância na gestão do futebol europeu. O novo presidente da FPF enviou uma carta às federações alegando que teria o apoio do seu antecessor, Fernando Gomes, que tinha um lugar no comité.

No entanto, o antigo presidente da FPF e atual presidente do Comité Olímpico de Portugal enviou também uma carta negando o seu apoio, explicando que Proença está no caminho "da destruição" do seu legado.