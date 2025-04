Petit: "Não faz muito sentido a meia-final ser a duas mãos"

Petit, treinador do Rio Ave, lamenta que as meias-finais da Taça de Portugal sejam disputadas a duas mãos, ao contrário do modelo a um só jogo até esta fase da competição. A equipa de Vila do Conde vai jogar a primeira partida em Alvalade, contra o Sporting, com ambição de "discutir o resultado".

"São dois jogos, passamos as eliminatórias a um só jogo, não faz muito sentido agora ser a dois. Pensamos só no jogo de amanhã, não pensamos no segundo jogo, queremos um bom resultado, estamos com mentalidade vencedora, eles são candidatos a vencer as competições, mas isso não nos tira a ambição de tentar ir discutir o resultado", diz.



O técnico acredita que "não há maior motivação que estar nas meias-finais e poder chegar ao Jamor".

"Não há cansaço, quem nos dera estar sempre a jogar de três em três dias, era sinal que estávamos em várias competições. Sabemos aquilo que vamos ter de meter: agressividade e intensidade", explica.

O Rio Ave vai ter de jogar até ao final da época em casa emprestada depois da depressão Martinho ter causado danos estruturais na bancada do Estádio dos Arcos. O clube terá de jogar em Paços de Ferreira, uma situação que não é ideal, segundo Petit.

"Queríamos muito jogar no nosso estádio, é a nossa identidade, é a nossa fortaleza. Faremos o que nos compete lá em Paços. Não era o que queríamos, em minha casa ando de luzes apagadas e sei onde me mexer, se for a sua casa, tenho que acender as luzes e perguntar onde é a casa de banho. Identificamo-nos com o nosso estádio, mas foi o que foi", acrescenta.



Questionado sobre a capacidade de Gyokeres decidir a eliminatória, Petit garante que a lição está passada aos seus jogadores.

"Ontem, por acaso, disse aos nossos jogadores quais são as caraterísticas do avançado do Sporting. É um jogador com qualidade, intenso, que joga bem entrelinhas ou no apoio e ataque à profundidade, gosta muito de contacto. É um jogador que tem alguns pormenores e detalhes que fazem a diferença no futebol", conclui.

O Sporting-Rio Ave, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, está marcado para as 20h15 desta quinta-feira, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.