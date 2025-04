Reinaldo Teixeira esclarece. "Nada do que fiz suscita incompatibilidade"

Reinaldo Teixeira, candidato à Liga de Clubes, comenta a alegada polémica relacionada com um negócio feito com Rui Costa, atual presidente do Benfica, em 2006.

"A minha vida empresarial começou aos 18/19 anos, portanto tenho 42 anos de atividade empresarial. Faço negócios de forma séria com todas as pessoas. Em 2004 esse negócio iniciou-se e em 2006 foi formalizado, com o então ainda jogador de futebol. Mas totalmente disponível para esclarecer em qualquer sede desportiva o que for necessário”, disse.

À margem da entrega do dossier da sua candidatura à presidência da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira reforça: “Um ato formalizado em 2004 com Contrato Promessa de Compra e Venda e em 2006 escriturado? O que deve levantar suspeitas é a atuação das pessoas”.

"Em 42 anos de atividade profissional, com várias empresas, fiz negócios com todas as pessoas, mas com princípios. Façam o favor de questionar com quem tenho trabalhado. Quanto ao resto, o clube A e o clube B, felizmente vivemos num momento de democracia, em que cada um pode ter as suas opiniões. Estou muito confiante que a partir de dia 11 serei o presidente de todos os clubes. Sendo o FC Porto, o Benfica ou outra qualquer sociedade, merecem todo o meu respeito. Apesar da opinião negativa, não me compete julgar nada. Compete-me esclarecer qualquer sociedade desportiva que tenha essas dúvidas. O respeito pelo FC Porto, pelo Benfica e por qualquer outra sociedade é total", afirmou.

Na luta pela presidência da Liga de Clubes estão Reinaldo Teixeira e José Gomes Mendes.