Reportagem da Renascença vence prémio "Desporto com Ética"

Uma reportagem da Renascença, da autoria do jornalista Eduardo Soares da Silva, venceu o terceiro prémio da categoria rádio e televisão dos prémios "Desporto com Ética" 2024, atribuídos pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), pelo Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) e pelo CNID - Associação dos Jornalistas do Desporto.

"'Isto nunca mais acaba'. Como os miúdos do Candoso sobreviveram à pior época da história da I Liga de futsal" conta a história de superação de um plantel composto quase exclusivamente por jovens jogadores, que terminou a temporada passada, num dos melhores campeonatos do mundo, só com derrotas e mais de 200 golos sofridos.