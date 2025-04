SC Braga declara apoio a José Gomes Mendes para a Liga

O Sporting de Braga considera que José Gomes Mendes “tem o perfil que a Liga exige para os próximos anos” pelo seu perfil, projeto e equipa, em “contraste” com o projeto de Reinaldo Teixeira.

Em nota enviada esta quarta-feira, à agência Lusa, o clube liderado por António Salvador nota que “o futebol profissional precisa de alinhar o poder político com os seus desafios e sem isso será difícil resolver problemas antigos de competitividade, nomeadamente em matéria fiscal, de seguros, de apostas desportivas ou de captação de financiamento”, pelo que não tem “a menor dúvida de que a experiência de José Gomes Mendes é uma evidente mais-valia para esta agenda”.

O Sporting de Braga diz-se ainda “alinhado” com o projeto de José Gomes Mendes, de 63 anos e que se “apresenta tendo no seu eixo o jogo jogado, o futebol e as competições”, notando ainda a necessidade de captar “investimento para infraestruturas”.

Nesse âmbito, considera que a experiência de José Gomes Mendes, atual líder da mesa da assembleia geral da Liga e que “geriu fundos europeus enquanto secretário de Estado”, será importante para “encontrar e canalizar recursos que são essenciais para o futebol profissional”.

Os minhotos destacam ainda a equipa que acompanha o antigo presidente da mesa da assembleia geral do Sporting de Braga, designadamente José Couceiro, “um homem do futebol, conhecedor de todas as dimensões e funções, que acrescenta um perfil que a Liga nunca teve”, e Pedro Mendonça, “a pessoa em Portugal que mais conhece tudo o que envolvem os processos de centralização de direitos audiovisuais”.

“Valorizamos muito que José Gomes Mendes se tenha rodeado de um nível de competência tão notório e reconhecido para este processo, não podendo deixar de notar o contraste face a um outro projeto que não tem qualquer elemento minimamente identificado com a centralização”, atira.

José Gomes Mendes e Reinaldo Teixeira são os dois candidatos às eleições da Liga, que decorrem a 11 de abril, para o biénio 2025/27, precipitadas pela saída de Pedro Proença para a liderança da Federação Portuguesa de Futebol.