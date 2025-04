Nota 2 para Hélder Carvalho. “Penálti por assinalar sobre António Silva”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 2 a Hélder Carvalho, árbitro do Benfica – Sp. Farense, partida da 27.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que ficou por assinalar uma grande penalidade a favor do Benfica, por falta sobre António Silva, aos 70 minutos.

Na primeira parte, Hélder Carvalho teve “pouco trabalho”, mas “foi assertivo”.

Faltou o cartão amarelo a Neto, do Farense, no primeiro tempo e o primeiro golo dos encarnados foi legal.

Já na segunda parte, para além do erro na área do Farense, destaque novamente para António Silva. A bola bateu no braço do defesa encarnado, mas não há falta porque não há aumento de volumetria.

Por tudo, Tiago Rocha dá nota 2 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Farense por 3-2.