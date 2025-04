Petit. “Podíamos ter saído com resultado mais pesado, mas continuamos vivos”

O treinador do Rio Ave, Petit, ainda acredita na passagem à final, apesar da derrota em Alvalade.

A partida

"Duas partes diferentes. A primeira equilibrada até ao golo do Sporting, com eles a terem mais bola e a tentarem chegar à área, mas só com um remate. Depois o golo é de bola parada. Tentámos reagir e tivemos logo duas situações, pelo Clayton e pelo André, onde podíamos ter sido felizes. Depois à beira do intervalo, entregámos a bola ao Sporting e a equipa fica exposta, no lance antes do 2-0. O penálti ainda não vi mas é um erro na nossa primeira fase de construção, em que podíamos ter batido. Assim tornou-se mais difícil e na segunda parte a equipa quis pressionar mais à frente, correndo riscos de haver espaço atrás, sendo que o Sporting tem um avançado que é extremamente perigoso, no apoio ou profundidade. Podíamos ter saído daqui com um resultado mais pesado, mas continuamos vivos. Podemos continuar a sonhar"

Rio Ave ainda pode chegar à final?

"O 2-0 é difícil, mas estamos vivos. Disse aos jogadores que vamos para o segundo jogo com outro compromisso. O Sporting é forte e intenso, mas continuamos a acreditar."

Regressar às vitórias na liga é importante

"Sim, foi o que lhes disse. Agora é descansar, preparar o Boavista pois é importante voltar às vitórias. Não vencemos há 3 jogos para o campeonato e temos que inverter."

O Sporting venceu o Rio Ave, por 2-0, na meia-final da Taça de Portugal.