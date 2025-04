"Continuo a ver com 'teias de aranha' e em tom sépia". Jéssica Silva mais perto do regresso

A internacional portuguesa Jéssica Silva, que ficou sem visão num olho após ter sido atingida na face por uma bola, revela que está mais perto do regresso ao relvado.

A avançada de 30 anos, que está nos americanos do Gotham FC, anunciou uma paragem "por tempo indeterminado" há três semanas, colocando até em dúvida a sua presença no Campeonato da Europa deste verão.

Agora, nas redes sociais, revela que está mais perto de voltar aos treinos, ainda que mantenha sequelas do incidente.

"Em breve estarei de volta ao campo com as minhas colegas, e esse sentimento, por si só, já vale muito. É verdade que ainda não recuperei totalmente a visão. Continuo a ver com “teias de aranha”, em tom sépia, ao longe até “bemzinho”, mas ao perto ainda mal, mas é o que é", descreve.

Jéssica detalha que "nem todos os dias são de progresso, às vezes sinto que isto está meio estagnado, mas a verdade é que estou melhor do que há um mês e isso conta."

A avançada remete mais informações para o futuro, agradecendo ainda "todas as mensagens e o carinho."

O extremo deixou o Benfica para uma segunda experiência nos Estados Unidos. Depois de ter passado pelo Kansas City em 2021, joga agora no Gotham. Jéssica já jogou ainda no Lyon, Levante, SC Braga, Albergaria e Linkoping.

Já representou a seleção em 119 ocasiões e é uma das principais figuras da equipa de Francisco Neto que vai disputar o Europeu neste verão, na Suíça.