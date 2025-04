Hat trick de Lacximicant dá vitória a Estoril em casa do AVS

O Estoril venceu em casa do AVS por 3-0, no jogo que abriu a 28.ª jornada da I Liga de futebol, complicando cada vez mais a situação da equipa avense, em risco de descida.

Um 'hat trick' de André Lacximicant (20, 33 e 49 minutos) permitiu aos 'canarinhos' regressarem aos triunfos após quatro jogos sem conseguirem vencer, perante um AVS que somou a quarta derrota consecutiva.

Com esta vitória, o Estoril ocupa um tranquilo oitavo lugar, com 39 pontos, os mesmos que o Casa Pia, sétimo classificado, enquanto o AVS está no 16.º lugar, posto de play-off de manutenção, com 23 pontos, os mesmos do Estrela da Amadora, 15.º e primeira equipa acima da zona de descida.

Veja o resumo da partida: