"Traição vil". Madaíl responsabiliza Fernando Gomes pela não eleição de Proença na UEFA

O antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Gilberto Madail classificou de “vergonha nacional” a não eleição de Pedro Proença para o Comité Executivo da UEFA, responsabilizando Fernando Gomes e acusando-o de “traição vil” ao seu sucessor.

“É uma vergonha nacional. Foi uma traição grande feita por alguém que deveria defender os interesses da FPF e do futebol português e não o fez. Antes esbanjou e deu a outros para que fossem eles os candidatos [vencedores] e nós perdêssemos um lugar de grande importância na UEFA”, criticou o antigo dirigente, em declarações à Lusa.

Proença ficou de fora dos sete dirigentes eleitos para aquele comité, sendo o candidato menos votado, com somente sete votos, quando precisava de um mínimo de 28, durante o 49.º Congresso da UEFA, pelo que Portugal vai deixar de estar representado no órgão executivo do organismo que supervisiona o futebol europeu.

A Bola Branca antes da eleição, Madaíl já tinha expressado a sua preocupação com a posição de Fernando Gomes, afirmando que o atual presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) "faz da Federação uma quinta sua. E não é. É do futebol português."

No sábado, o presidente da FPF revelou ter o apoio do seu antecessor, Fernando Gomes, na candidatura ao Comité Executivo da UEFA, algo que, horas mais tarde, o agora líder do COP negou, em carta enviada aos presidentes das federações de futebol europeias.