Famalicão derrota Arouca

O Famalicão venceu por 2-1 na visita ao Arouca, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida com três grandes penalidades assinaladas e os dois treinadores expulsos.

Em Arouca, o Famalicão adiantou-se no marcador aos 35 minutos, por intermédio de Aranda, de penálti, já depois de Jason ter falhado um castigo máximo para a equipa da casa, aos 26.

Numa altura em que os dois treinadores já tinham sido expulsos, ambos aos 54 minutos, o Arouca fez o empate, também de penálti, aos 71, por Henrique Araújo, mas Topic, aos 76, marcou o golo que garantiu o trunfo dos famalicenses.

Com este resultado, o Famalicão, que somou o segundo triunfo seguido, está provisoriamente no sétimo lugar da tabela, com 40 pontos, enquanto o Arouca, que não vence há três jogos, é 13.º, com 29.

