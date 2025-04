Nacional – Estrela Amadora adiado para as 18h00 deste domingo

A partida entre o Nacional e o Estrela Amadora, da jornada 28, foi adiada das 15h30 para as 18h00 deste domingo devido às questões meteorológicas.

Numa primeira fase, o avião dos tricolores não conseguiu aterrar no arquipélago da Madeira e a equipa teve de regressar a Lisboa. No entanto, algumas horas depois, o tempo melhorou no arquipélago e a equipa da Reboleira ainda viaja este sábado.

A partida vai então realizar-se este domingo, como previsto, mas com algumas horas de atraso.

A confirmação foi dada pelo Estrela através de comunicado nas redes sociais.