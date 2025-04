Carvalhal diz que Sporting de Braga vai à "luta com tudo" para vencer Sporting

O treinador Carlos Carvalhal garantiu este domingo um Sporting de Braga a jogar "olhos nos olhos" e a lutar "com tudo" para vencer no reduto do Sporting, segunda-feira, no encontro da 28.ª Liga de futebol.

Não assumindo uma vez mais fazer parte do lote de candidatos ao título, Carlos Carvalhal deixou elogios ao Sporting, "o campeão nacional, primeiro classificado e que tem sido muito forte em casa", mas notando que o Braga "tem tido um comportamento excecional fora".

"Vai haver dificuldades para os dois lados, vamos com determinação, raça, um foco muito grande, a jogar olhos nos olhos. Sabemos das dificuldades, mas é dentro de campo que se esgrimem dificuldades. Temos honra e queremos respeitar o Sporting de Braga, a cidade e a região e, por isso, vamos à luta com tudo para conseguir os três pontos", afirmou na conferência de imprensa de antevisão.

Gyökeres, melhor marcador do campeonato, tem sido a figura dos 'leões', mas Carlos Carvalhal diz que a equipa do Sporting "é mais" do que o avançado sueco.

"Rui Borges está a fazer um bom trabalho que sofreu uma ou outra transformação. É uma equipa à imagem do seu treinador, organizada, com ambição, que é muito difícil jogar no seu terreno, tem muitos pontos fortes e um deles é o seu avançado, com certeza, mas não é só ele", disse.

Ambas as equipas chegam a este momento com várias vitórias seguidas no campeonato -- três os minhotos, quatro o Sporting -, e o treinador bracarense considera que ambas estão numa fase "positiva", notando que a sua só perdeu uma vez na I Liga em 2025, com o Rio Ave (2-1).

O treinador tem mais opções para o meio-campo, depois das recuperações das lesões de Vitor Carvalho e Zalazar, mas menos no ataque, dadas as limitações físicas de Roger e Fran Navarro.

"Temos confiança nos nossos jovens, estarão o Rúben Furtado e o Patrão convocados para este jogo, têm 19 e 17 anos [respetivamente], são as nossas opções como alternativas para o ataque. Estou a focar a idade, mas não estou a pôr em causa a competência. Zero desculpas, não está um guerreiro, levantam-se dois", disse.

O técnico lembrou que, esta época, o Sporting de Braga já venceu Benfica (fora), FC Porto e Lazio (para a Liga Europa, ambos em casa), o que representa "um acréscimo de confiança, mas não superlativo".

"Estamos com os pés bem assentes no chão, com as nossas expectativas no sítio, conscientes das virtudes e de uma outra limitação, como todas as equipas têm, e é assim que vamos até ao fim do campeonato", disse.

O Sporting de Braga pode tirar dividendos do FC Porto--Benfica de hoje, mas o treinador garantiu: "o nosso foco é o Sporting e não queremos distrair-nos com outras coisas porque haverá vida para todas as equipas depois deste fim de semana".

Esta semana, Roger viu o seu processo de naturalização concluído pelo que já pode ser opção para as seleções nacionais portuguesas e Carlos Carvalhal aponta-o ao Campeonato da Europa de sub-21, em junho.

"Além de um excelente jogador é um miúdo fantástico, humilde e muito trabalhador. Pena ter-se lesionado porque estava com números muito bons. É uma das grandes revelações da época, se é que é revelação. Pode perfeitamente aspirar ao Europeu de sub-21, sem me querer imiscuir no trabalho do meu amigo [e selecionador] Rui Jorge, ele é uma mais-valia", avaliou.

O treinador disse no final do último jogo que teria "três reforços" para Alvalade, referindo-se a Niakaté, Gharbi e El Ouazzani que terminaram de cumprir o Ramadão no último domingo, e revelou que os jogadores reagiram de forma diferente a esse período religioso dos muçulmanos, que limita a ingestão de alimentos durante o dia, notando que o ponta-de-lança El Ouazzani foi o mais afetado, mas que estão todos recuperados.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 56 pontos, e Sporting, primeiro, com 65, defrontam-se a partir das 20:45 de segunda-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.