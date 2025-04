Oficial. Lito Vidigal deixa Boavista

A equipa do Bessa agradece “o compromisso demonstrado por Lito Vidigal, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais”.

O Boavista oficializa a saída de Lito Vidigal do comando técnico do clube.

Lito Vidigal orientou seis partidas das “panteras”, tendo conseguido uma vitória, contra o Santa Clara.

O Boavista, que é lanterna vermelha do campeonato, começou a época com Cristiano Bacci no banco.