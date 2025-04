Boavista regressa às vitórias às custas do Rio Ave

O lanterna-vermelha Boavista conseguiu o quarto triunfo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 na casa emprestada do Rio Ave, em encontro da 28.ª jornada da prova.

Em Paços de Ferreira, um golo na própria baliza de Jonathan Panzo, aos 17 minutos, e um tento de Vukotic, aos 74, selaram o triunfo dos axadrezados, comandados pelo diretor técnico Jorge Couto, substituto provisório de Lito Vidigal.

O conjunto do Bessa passou a contar 18 pontos, os mesmos do Farense, penúltimo, e menos cinco do que o AVS, 16.º, em posição de play-off de manutenção/subida, enquanto o Rio Ave manteve-se com 29, caindo para o 13.º posto.

Veja o resumo da partida: