Carvalhal. "Tremendo mérito dos jogadores"

O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, elogia os seus jogadores e a atitude competitiva ganhadora em Alvalade.

A partida

"Acho que o que resulta deste jogo é uma atitude competitiva muito forte, acreditar até ao fim que poderíamos reverter o resultado. Crédito total para os jogadores, foram inexcedíveis. Isso é para mim o que mais me apraz apontar, a atitude e a vontade de ganhar".

Vários jovens a entrar

"São opções que temos, de miúdos que têm uma competência boa, que têm estado à altura dos adultos. O Sp. Braga está de parabéns pelo trabalho que faz na formação. Tenho uma pedrinha no sapato em relação ao Custódio porque prejudicamos a equipa B. São miúdos muito bem treinados. É dar sequência à fábrica de produção que o Sp. Braga tem. Os jogadores entraram bem, acrescentaram. É uma alegria quando lançamos um jogador e tem êxito".

Sp. Braga em terceiro lugar

"Significa que temos de estar focados e preparados para o que aí vem. Muito desconfiados dos adversários. O jogo mais importante da nossa vida é o de domingo contra o AVS SAD. Vamos preparar da melhor maneira e tentar fazer o mair número de pontos. Não significa mais do que isso".

Terminar a temporada no pódio

"Queremos é somar pontos, estão muito difíceis. Conseguimos empatar, mas foi um jogo muito difícil. Não ganhámos jogos com margens muito grandes, mas a maior parte das vezes fomos justos vencedores, principalmente em 2025 depois da reformulação do plantel. Mas sempre desconfiados do adversário, acima de tudo muito focados no próximo jogo".