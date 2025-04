Manuel José: "É o pior FC Porto de que me lembro, quem devia ir para estágio era a Direção"

Manuel José nunca viu um FC Porto tão mau. Assim o diz Manuel José, em declarações a Bola Branca, depois da goleada (4-1) do Benfica no Dragão. Para o antigo jogador e treinador, quem devia ir para estágio, que considera "um castigo injusto", era a Direção de André Villas-Boas.

Foram quatro e, para Manuel José, "podiam ter sido cinco ou seis", os golos que o Benfica marcou no Estádio do Dragão, no domingo, na jornada 28 do campeonato. Desde 1943 que os encarnados não festejavam quatro vezes no terreno do rival. Em entrevista à Renascença, o antigo jogador de Benfica e Sporting, e profundo conhecedor do futebol português, diz que este Porto desonra "a herança que Pinto da Costa deixou".

"Tenho 64 anos de futebol e este é o pior FC Porto de que eu me lembro. Ainda por cima, transferiram - que isto agora só se fala de vendas e compras, parece que estão a comprar gado - talvez os dois melhores jogadores, tirando o guarda-redes [Diogo Costa]. Esta é uma equipa que não honra o passado que o FC Porto tem. E os portistas não se podem queixar, porque isso foi a herança que Pinto da Costa deixou", vinca.

"Castigo injusto" vs. "moral bem alta"

Segundo o jornal "Record", Villas-Boas foi ao balneário do FC Porto, ao intervalo e no final da partida, e a Direção do clube decidiu manter o grupo unido por mais uns dias. O plantel seguiu, então, para estágio.

Um "castigo injusto", diz Manuel José, para quem pôr os jogadores em estágio depois de uma derrota pesadíssima, e até humilhante, é aumentar a ansiedade dos jogadores, fazer baixar os níveis de confiança".

"Parece que cometeram um crime. Quem devia ir para estágio era a Direção e não os jogadores", atira o antigo jogador e treinador.

Por outro lado, Manuel José salienta que esta goleada no Dragão "é um resultado que eleva a moral dos jogadores do Benfica e da sua equipa técnica até ao limite", na luta pelo título: "Ficam com a moral bem alta."

"Se conseguem ganhar no Estádio do Dragão ao FC Porto por 4-1 - e podiam ter sido cinco ou seis, podem ganhar seja a quem for. O Benfica-Sporting, provavelmente, vai ser o jogo do título", salienta.

Sporting sob "pressão tremenda"

Nestas declarações a Bola Branca, Manuel José antevê, também, que o Sporting vai estar sob "pressão tremenda", na receção ao Sporting de Braga, esta segunda-feira, para apanhar o Benfica no topo da tabela.

"A obrigatoriedade de ganhar vai criar ansiedade e níveis de responsabilidade tremendos. A pressão é tremenda. Por outro lado, o Sporting de Braga tem tudo a seu favor para chegar a Alvalade e dificultar imenso a vida ao Sporting", diz o antigo médio dos dois clubes.

O Sporting tem possibilidade de se juntar ao Benfica no primeiro lugar e o Braga podem ultrapassar o FC Porto no terceiro, neste encontro de encerramento da 28.ª jornada do campeonato. Para tal, ambos precisam de uma vitória, esta segunda-feira, a partir das 20h45, em Alvalade. Encontro com relato em direto e acompanhamento na Renascença.