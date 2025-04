Mesmo que defenda "com uma linha de sete jogadores", o importante "é competir com dignidade", diz treinador do Tirsense

O treinador do Tirsense, Emanuel Simões, afirmou que a equipa vai tentar “dignificar” a inédita presença nas meias-finais da Taça de Portugal, diante do Benfica, na quarta-feira, mesmo reconhecendo o favoritismo do adversário. “Vamos jogar contra a melhor equipa em Portugal neste momento. Sabemos as dificuldades que vamos ter, mas também sabemos que o que nos trouxe até aqui foi sermos uma equipa viva, organizada e com mérito próprio. A responsabilidade é dar o nosso melhor”, disse o técnico, na antevisão ao jogo da primeira mão, que se realiza esta quarta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Sobre a abordagem à partida, o técnico afirmou que a equipa do Campeonato de Portugal precisa de “humildade e entreajuda”, e não escondendo que haverá momentos em que o Tirsense poderá ter de "defender com uma linha de sete jogadores". “Não podemos querer dividir o jogo um para um. Precisamos de coberturas, organização, inteligência. O importante é competir com dignidade, identificar onde o Benfica é mais vulnerável e explorar essas zonas”, explicou. O treinador da primeira equipa do quarto escalão a chegar às meias da Taça de Portugal disse esperar dificuldades frente a um adversário “fisicamente muito forte” e elogiou o momento dos ‘encarnados’.

“Ainda há dois dias o Benfica demonstrou toda a sua força no Dragão (vitória por 4-1 frente ao FC Porto). É uma equipa muito forte, muito bem trabalhada, com várias soluções. As nossas chances são reduzidas, mas existem. No futebol, o jogo só acaba aos 90 minutos”, sublinhou. Emanuel Simões admitiu que poderá haver alterações no onze do Benfica, mas espera o mesmo modelo de jogo que as ‘águias’ têm revelado. “Não tenho dúvidas de que o Benfica vai rodar jogadores. Mas seja a primeira, segunda ou terceira linha, têm sempre qualidade para nos criar problemas. O estilo de jogo não deve mudar. Cabe-nos a nós encontrar forma de responder”, concluiu. Com a manutenção já garantida no Campeonato de Portugal, Emanuel Simões garantiu que o foco está totalmente neste desafio histórico. “O Tirsense está preocupado em mostrar que há boas equipas no Campeonato de Portugal, que o clube está vivo Esta meia-final é um momento para nos mostrarmos ao país, e queremos agarrá-lo com tudo o que temos”, frisou. Sobre a preparação para o desafio, o treinador do conjunto do distrito do Porto admitiu que a curta margem de tempo entre os jogos limitou o trabalho em campo. “Jogámos no sábado para o campeonato. Só depois desse jogo, com a manutenção assegurada, é que conseguimos mudar o plano e focar neste encontro. Foi uma mini-semana, mas com muita vontade. Não foi preciso motivar ninguém”, garantiu. Questionado sobre o facto de a partida não se realizar no Estádio Abel Alves de Figueiredo, casa do Tirsense, o técnico reconheceu que a mudança para Barcelos altera o espírito da competição, mas destacou que as condições do relvado do recinto minhoto podem ser uma vantagem para a sua equipa. “A Taça devia ser jogada sempre na casa do clube mais pequeno. Mas o nosso relvado está em muito más condições. Num campo de Liga, como o de Barcelos, temos melhores hipóteses de mostrar a nossa qualidade. Num campo mau, o Benfica, fisicamente, ainda tiraria mais vantagem”, apontou. Emanuel Simões lembrou que esta é uma oportunidade única para o clube e para os jogadores.