Emanuel Simões: "É uma experiência que levamos para a vida"

O treinador do Tirsense, Emanuel Simões, lamenta alguns erros cometidos pela sua equipa, na goleada (5-0) sofrida diante do Benfica, embora prefira destacar a "vivência" de umas meias-finais da Taça de Portugal.

Em declarações à RTP, após a partida da primeira mão, o técnico enaltece a "grande experiência, uma vivência para a vida" que a equipa do Campeonato de Portugal - é o primeiro clube da quarta divisão na história a chegar às meias-finais da "prova rainha" - viveu perante o Benfica.

"É verdade que o resultado foi pesado, e não vou satisfeito com isso, porque acontece com erros que podiam ter sido evitados. O Benfica foi muito superior, especialmente na parte física, que fez uma grande diferença. Na segunda parte estivemos melhor, tivemos mais bola, mas sofremos mais golos, com erros que custam. Mas é uma experiência que levamos para a vida, a maior parte dos jogadores não voltará a ter uma vivência destas", salienta.

Emanuel Simões considera que os seus jogadores têm de "estar satisfeitos" com o percurso histórico feito na Taça e continuar a "desfrutar".

"Ainda temos mais a segunda mão para desfrutar e é isso que vamos tentar fazer", remata.

O Benfica tem praticamente selado o apuramento para a final da Taça de Portugal, embora ainda tenha de o confirmar na segunda mão, que está marcada para o dia 23 de abril, quarta-feira, às 16h00, na Luz.